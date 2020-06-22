Survivor 114. bölüm konsey toplantısında ikinci eleme adayı belli oldu. Survivor 2. bireysel dokunulmazlık oyununu Kırmızı takımdan kazanan yarışmacı ada konseyinde bir isim söyledi ve bu isim Survivor 2020 114. bölümde ikinci eleme adayı oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? İşte 21 Haziran Survivor son bölümde yaşananlar...
SURVIVOR 115. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SURIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020'de çeyrek final heyecanı her gün katlanarak devam ediyor. Dün Survivor 114. bölümde sekiz çeyrek finalist bir kez daha dokunulmazlık için parkura çıktı. Bireysel olarak mücadele edecekleri dokunulmazlık oyununda finalist 4 turda finalisti belirlendi. İlk turda sekiz yarışmacı, parkuru tek olarak koştular ve en iyi süreyi elde etmeye çalıştılar. Bu şekilde oluşan süre sıralaması sonrasında ikinci turun eşleşmeleri de belli oldu.
İkinci turda dört ikili arasında kıyasıya mücadele yaşandı ve 3. tura çıkanlar belli oldu. Üçüncü turda dört yarışmacının ikişerli eşlemesi de nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Bu turda finale kalan iki yarışmacı belli oldu. Rakiplerini geçerek finale gelen Sercan ile Barış oldu. Dokunulmazlığı kazanmak isteyen yarışmacılar, parkurda müthiş bir mücadele verdiler. 21 Haziran Pazar günü Survivor son bölümde dokunulmazlığı kazanan isim, Barış'ı geçen Sercan oldu
SURVIVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2020’de kıyasıya mücadele çeyrek finalde tam hızıyla devam ediyor. Dört buçuk aylık Survivor macerasına son sekize kalarak devam eden çeyrek finalistler, bireysel olarak dokunulmazlık oyunu için parkurda zorlu bir rekabetin içine girdiler. 21 Haziran Pazar günü Survivor 2020’de ikinci dokunulmazlığı kazanan yarışmacıyı belirlemek için bireysel bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Çok sıcak havada oynanan Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan kişi Sercan oldu.
Dün dokunulmazlığı kazanan Cemal Can’ın eleme adayı olarak söylediği isim Evrim olmuştu. Survivor ada konseyinde ikinci dokunulmazlığı kazanan Sercan’ın eleme adayı olarak tercihi Nisa oldu. Evrim ve Nisa’nın yanına üçüncü bir eleme adayı çıkacak ve bu üç isim arasında en az SMS oyu alan Survivor 2020’den elenecek.
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