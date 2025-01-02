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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star 2025'te yeni sezon 1 Ocak itibarıyla izleyici ile buluştu. Survivor'ın yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Zorlu ada şartları ve parkurlarıyla yeni sezonda Survivor, dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunları ile yarışmacıları karşı karşıya getirecek. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 2 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 20:16 Güncelleme: 02.01.2025 - 21:35
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        • 1

          Survivor All Star'da 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu All Star ekibi kazanırken, ilk eleme adayı Göksu olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Ocak Survivor 2. eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star'da eleme adayı...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        • 4

          SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

          Tuğba Yeni,

          Dilşah Kurt,

          Batuhan Gökgoz,

          Mevlüt Koçak,

          Göksu Küçükali,

          Adilhan Numan,

          Kaan Kazgan,

          Kübra Avcı

        • 5

          SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER TAKIMI

          Zeynep Alkan,

          Serenay Aktaş,

          Batuhan Karacakaya,

          Adem Kılıç,

          İsmail Balaban,

          Ayşe Yüksel,

          Sema Aydemir,

          Barış Murat Yağcı,

          Yağmur Banda

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