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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mart 2025 Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına hangi yarışmacı gitti?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mart 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor yeni bölümde Gönüllüler ve All Star arasındaki dokunulmazlık oyunu gündeme geldi. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda temas ön planda. Yarışmacılar kıyasıya mücadeleye devam ederken Sema ve Pınar'ın karşılaşması dikkat çekti. Peki, 2 Mart Pazar günü Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 17:56 Güncelleme: 02.03.2025 - 17:56
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        • 1

          Survivor yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. İsmail ve Yunus Emre mücadelesi, Yağmur'un bayılması ve gergin dakikalar ile gündeme gelen dokunulmazlık oyunu sonucunda bir kişi eleme adayı olarak potaya gidecek. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 2 Mart 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 4

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Eleme düellosu sonucu şu şekilde:

          Yağmur Banda-Meryem Kasap düellosunu Yağmur Banda kazandı. Yağmur, Survivor hayatına devam ediyor.

          Asena Demirbağ-Senem Genç düellosunu Asena Demirbağ kazandı. Asena, Survivor hayatına devam ediyor.

        • 5

          Elenen yarışmacı, Senem ve Meryem arasında oynanacak final düellosu ardından netlik kazananak.

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