Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Gerilim ve tansiyonun hiç düşmediği yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takımın hangisi olacağı merak ediliyor. Peki, 19 Şubat Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte 19 Şubat Pazartesi günü Survivor All Star'da yaşanan gelişmeler...
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Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu için takımlar arası kıyasıya mücadele dikkat çekti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim aldı? 19 Şubat Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...
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19 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Sonuçlar açıklandığında haberimize eklenecektir.
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18 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi Takım oldu.
18 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Eleme adayı ise Mustafa Kemal olarak açıklandı.
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17 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacılar, zorlu parkurlarda rakiplerini elemek için üst düzey performans gösterdi. Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Kırmızı Takım oldu.
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17 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor’da açıklanan sonuçlara göre 7 oy alan Hakan Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.