Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlığı kaybeden ekip ada konseyinde takım oylaması sonucunda haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 19 Mart 2024 Salı Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giden son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 18:44 Güncelleme: 19.03.2024 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Tansiyonun ve rekabetin her geçen gün arttığı Survivor'da mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 19 Mart Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          19 MART 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Dördüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden ekip haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. Dördüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

        • 4

          ELEME POTASINDA BULUNAN YARIŞMACILAR

          Hakan

          Bozok

          Batuhan

        • 5

          MAVİ TAKIM

          Batuhan Karacakaya

          Seda Ocak

          Hakan Hatipoğlu

          Damla Can

          Yiğit Poyraz

          Yasin Obuz

          Sahra Işık

          Ogeday Girişken

          Berna Canbeldek

          Yaman

          Yağmur

          Aysu

          Furkan

        • 6

          KIRMIZI TAKIM

          Hilmi Cem

          Avatar Atakan

          Sema Aydemir

          Nagihan

          Nefise Karatay

          Merve Aydın

          Bozok

          Yunus Emre

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Gizem Memiç

          Sercan Yıldırım

          Özgür Tetik

        • 7

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da elenen son isim Pınar oldu.

        Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?
        Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Rusya, Fransa'yı uyardı: Ukrayna'ya gönderilecek askerler öncelikli hedef olur
        Rusya, Fransa'yı uyardı: Ukrayna'ya gönderilecek askerler öncelikli hedef olur
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        Netanyahu: Refah'ta Hamas'ı yok etmek için kara harekatı gerekiyor
        Netanyahu: Refah'ta Hamas'ı yok etmek için kara harekatı gerekiyor
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Habertürk Anasayfa