Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlığı kaybeden ekip ada konseyinde takım oylaması sonucunda haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 19 Mart 2024 Salı Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giden son yarışmacı...
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Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Tansiyonun ve rekabetin her geçen gün arttığı Survivor'da mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 19 Mart Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
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19 MART 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dördüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden ekip haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. Dördüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
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ELEME POTASINDA BULUNAN YARIŞMACILAR
Hakan
Bozok
Batuhan
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MAVİ TAKIM
Batuhan Karacakaya
Seda Ocak
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Furkan
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KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen son isim Pınar oldu.