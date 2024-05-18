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        Haberler Kısayol Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Rekabetin ve tansiyonun hiç düşmediği Survivor'da, dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip, takım oylaması sonucunda haftanın ikinci eleme adayını belirleyecek. İşte 18 Mayıs Cumartesi Survivor All Star'da haftanın ikinci eleme adayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 20:33 Güncelleme: 18.05.2024 - 20:33
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        • 1

          Survivor'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, Merve eleme potasına giden ilk isim oldu. Survivor yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          18 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR'DA HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın 2. eleme adayı henüz belli olmadı. Haftanın ikinci eleme adayı takım oylaması sonucunda belli olacak.

        • 4

          SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Survivor'da haftanın birinci eleme adayı Merve oldu.

        • 5

          SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

          Kırmızı Takım

          Atakan - Kaptan

          Hilmicem

          Nefise

          Yunus Emre

          Merve

          Nagihan

        • 6

          Mavi Takım

          Seda - Kaptan

          Ogeday

          Damla

          Batuhan

          Özgür

        • 7

          SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

          Survivor'da adaya veda eden son isim Aleyna oldu.

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