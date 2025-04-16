Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Hikmet ve Yusuf arasında gerilim artarken, 3. Türkiye biletini kimin kazanacağı merak ediliyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 16 Nisan 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...