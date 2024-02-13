Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Her geçen gün tansiyonun arttığı Survivor'da, yarışmacılar arasında rekabet kızışıyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın 4. dokunulmazlığını almak için kıyasıya bir rekabete girişecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...