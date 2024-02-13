Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Survivor, çetin ada koşulları ve zorlu parkurlarıyla yarışmacılara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Dördüncü dokunulmazlığı kazanan takım kadar, eleme potasına giden yarışmacı da programı yakından takip edenlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 13 Şubat Survivor dokunulmazlığı kazanan takım...
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Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Her geçen gün tansiyonun arttığı Survivor'da, yarışmacılar arasında rekabet kızışıyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın 4. dokunulmazlığını almak için kıyasıya bir rekabete girişecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
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13 ŞUBAT 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dördüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden ekip haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. Dördüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
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MAVİ TAKIM
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Dora
Furkan
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KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
Mustafa Kemal
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SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor All Star yarışmasına son olarak veda eden isim Ersin Korkut oldu.
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