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        Haberler Televizyon Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Survivor, çetin ada koşulları ve zorlu parkurlarıyla yarışmacılara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Dördüncü dokunulmazlığı kazanan takım kadar, eleme potasına giden yarışmacı da programı yakından takip edenlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 13 Şubat Survivor dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 20:04 Güncelleme: 13.02.2024 - 20:04
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        • 1

          Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Her geçen gün tansiyonun arttığı Survivor'da, yarışmacılar arasında rekabet kızışıyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın 4. dokunulmazlığını almak için kıyasıya bir rekabete girişecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          13 ŞUBAT 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Dördüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden ekip haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. Dördüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

        • 4

          MAVİ TAKIM

          Seda Ocak

          Begüm Yücetan

          Hakan Hatipoğlu

          Damla Can

          Yiğit Poyraz

          Yasin Obuz

          Sahra Işık

          Ogeday Girişken

          Berna Canbeldek

          Yaman

          Yağmur

          Aysu

          Dora

          Furkan

        • 5

          KIRMIZI TAKIM

          Hilmi Cem

          Avatar Atakan

          Sema Aydemir

          Nagihan

          Nefise Karatay

          Merve Aydın

          Bozok

          Yunus Emre

          Pınar Saka

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Gizem Memiç

          Sercan Yıldırım

          Özgür Tetik

          Mustafa Kemal

        • 6

          SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

          Survivor All Star yarışmasına son olarak veda eden isim Ersin Korkut oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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