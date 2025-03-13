Survivor'da dokunulmazlık heyecanı... Kadınlar haftasında 4. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Kazanmaya devam etmek isteyen Gönüllüler takımına karşı, sahalara geri dönmek isteyen All Star takımı mücadele ediyor. Peki, Survivor haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da son gelişmeler...