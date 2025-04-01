Survivor'da gerilim ve aksiyon giderek artıyor. Erkekler haftasında ikinci dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Asena, Hikmet ve Adem arasında tansiyon artarken, Almeda ada konseyinde Poyraz'a kırgın olduğunu belirtti. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 1 Nisan 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...