Survivor'da geçtiğimiz hafta sürpriz bir eleme yaşanmış ve ünlü oyuncu Ümit Erdim hayallerine veda etmişti. Yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ise bu akşam oynanıyor. Yarışmanın takipçileri Survivor'da dokunulmazlığı hangi takımın kazandığını sorgulamaya başladı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 22 Ocak 2023 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...