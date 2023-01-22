SURVIVOR 21 OCAK ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ilk bölümden itibaren yaşananlar şu şekildeydi;
Survivor 2023'ün ilk ödül oyunu kazananı GÖNÜLLÜLER olmuştu. Survivor yarışmasında böylelikle ilk mücadele de gerçekleşmiş oldu. Beş gün boyunca barakalı adada gönüllüler kaldı.
Dün akşam ekranlara gelen yarışmada erzak oyunu için yeniden kıyasıya bir rakabet yaşandı.
Kadınlar mücadelesini kazanan gönüllüler takımı oldu.
Erkeklerde 8-4 skorla ünlüler takımını galibiyete doğru götürdü. Bu skorla ünlüler yarışı uzatmaya götürdü.
İki takımın berabere kalmasıyla uzatmalara giden yarışmacılar kıran kırana bir mücadele gerçekleştirdi. Bu oyunun sonunda 3-2 skorla ödül oyununu kazanan takım GÖNÜLLÜLER oldu.