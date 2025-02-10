Survivor yeni bölümde gergin dakikalar gündeme geldi. Sedat ile Adem arasında yaşanan kavga sonrasında ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın konuşmaları dikkat çekti. İzleyiciler tarafından Adem'in Survivor akıbeti, eleme düellosunun ne zaman devam edeceği ve elenen isim merak ediliyor. Peki, 10 Şubat Pazartesi günü elenen isim açıklandı mı, Adem diskalifiye mi oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...