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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor Adem diskalifiye mi oldu, 10 Şubat Survivor elenen isim açıklandı mı?

        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor Adem diskalifiye mi oldu?

        9 Şubat akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da ödül ve eleme düellosu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar akşam yemeği ödülü için kıyasıya mücadele ederken parkurda nefes kesen anlar yaşandı. Büyük çekişmenin ardından Gönüllüler Takımı ödül oyununu kazanmayı başardı. Eleme düellosunda ise dört yarışmacı bireysel mücadelede kozlarını paylaştı. Ancak Sedat'ın rahatsızlanması nedeniyle oyun yarıda kesildi. Ada konseyinde tansiyon iyice yükseldi ve nadir görülen bir kavga yaşandı. Adem Kılıçcı'nın Çılgın Sedat'a fiziksel müdahalede bulunması izleyicileri şoke etti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor'da bu bölümde elenen isim açıklandı mı? İşte yaşananlar ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 19:02 Güncelleme: 10.02.2025 - 21:45
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        • 1

          Survivor yeni bölümde gergin dakikalar gündeme geldi. Sedat ile Adem arasında yaşanan kavga sonrasında ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın konuşmaları dikkat çekti. İzleyiciler tarafından Adem'in Survivor akıbeti, eleme düellosunun ne zaman devam edeceği ve elenen isim merak ediliyor. Peki, 10 Şubat Pazartesi günü elenen isim açıklandı mı, Adem diskalifiye mi oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          SURVİVOR'DA ELEME OLDU MU?

          Survivor'da dün gece Sedat'ın sakatlanması nedeniyle düello yarıda kaldı. Yaşanan sakatlıktan dolayı ile dün gece Survivor'da eleme yapılmadı.

          Sedat ve Batuhan düellosunda ne olacağı açıklandı. Yarım kalan mücadele kadınlar haftasında dokunulmazlık sonrasında kaldıkları yerden devam edecekler. Kaybeden isim ise finalde Mehmet'in rakibi olacak.

        • 4

          SURVİVOR İLK ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

          Erkek potasının yaşandığı Survivor All Star'da bu hafta eleme adayları Mehmet, Sedat, Batuhan ve Yunus Emre olmuştu. İlk turda Yunus Emre Karabacak-Mehmet Özyay düellosunu Yunus Emre Karabacak kazandı. Böylece Yunus Emre eleme potasından çıkarak adaylığını düşürdü.

        • 5

          SURVİVOR ADEM ELENDİ Mİ?

          Ada konseyinde yaşanan kavga sonrasında Adem için yaptırım açıklandı. Adem Survivor hayatına devam ediyor. Ancak 5 ödül oyunundan yararlanamayacak.

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