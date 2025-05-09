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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 9 Mayıs Survivor kim elendi, eleme düellosu olacak mı?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Mayıs Survivor kim elendi?

        Survivor'da kadınlar haftasında kıyasıya mücadele sürüyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim 2. eleme adayı olarak düelloya kalacak. İlk isim Sevgi olurken, ikinci adayın kim olacağı ve dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediliyor. Peki, 9 Mayıs Cuma dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 9 Mayıs Survivor kim elendi, eleme düellosu olacak mı? İşte Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 18:28 Güncelleme: 09.05.2025 - 18:28
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        • 1

          Survivor'da kadınlar haftasında ikinci dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Batuhan, Sema ve Adem arasında tansiyon artarken, ikinci eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 9 Mayıs 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu, kim elendi ve elenen isim açıklandı mı? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        • 2

          SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (9 MAYIS)

          Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (8 MAYIS)

          Survivor dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

        • 4

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Sevgi oldu.

        • 5

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

          Sedat,

          Yusuf,

          Volkan,

          Batuhan.

        • 6

          SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNDA EŞLEŞMELER NASIL OLDU?

          Batuhan - Volkan,

          Yusuf - Sedat.

        • 7

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Yusuf- Sedat düellosunun galibi Sedat oldu. Bu sonuçla Yusuf eleme düellosunda adını finale yazdırırken, Sedat Survivor'da hayatına devam ediyor.

          Batuhan -Volkan düellosunu Batuhan Karacakaya kazandı. Bu sonuçla Volkan eleme düellosu finalinde Yusuf'un rakibi oldu.

          Yani Volkan ve Yusuf arasından bir kişi adaya veda edecek. Veda eden isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 8

          SURVİVOR ALMEDA DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

          Yaşanan olay sonrasında, Batuhan 2 gün yokluk adasında kalıp, 5 ödülden yararlanmayacak. Almeda ise, diskalifiye olarak yarışmaya veda etti.

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