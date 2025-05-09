Survivor'da kadınlar haftasında ikinci dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Batuhan, Sema ve Adem arasında tansiyon artarken, ikinci eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 9 Mayıs 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu, kim elendi ve elenen isim açıklandı mı? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...