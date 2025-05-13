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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 13 Mayıs Eleme düellosunda Yağmur'un rakibi kim oldu? Meryem mi? Sevgi mi?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da yeni haftada kıyasıya mücadele devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim 2. eleme adayı olarak düelloya kalacak. Aynı zamanda bu akşam eleme düellosunda yarışacak Yağmur'un rakibi netlik kazanacak. Yağmur'un rakibi ile dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediliyor. Peki, 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 13.05.2025 - 18:31
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        • 1

          Survivor'ın yeni haftasında ikinci dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Batuhan, İsmail ve Adem arasında tansiyon artarken, ikinci eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 13 Mayıs 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        • 2

          SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (13 MAYIS)

          Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNDA YAĞMUR'UN RAKİBİ KİM OLDU?

          Meryem ve Sevgi'den biri eleme düellosunda Yağmur'un rakibi olacak.

        • 4

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (12 MAYIS)

          Survivor dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

        • 5

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Sedat oldu.

        • 6

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Dilşah -Sevgi düellosunu Dilşah kazandı. Dilşah, Survivor hayatına devam ediyor.

          Ayşe -Meryem düellosunu Ayşe kazandı. Ayşe, Survivor hayatına devam ediyor.

          Bu sonuca göre, Survivor eleme düellosunda finalinin adı Sevgi-Meryem oldu

          Elenen yarışmacı henüz belli olmadı.

        • 7

          SURVİVOR ELEME OYUNUNDA KİMLER VARDI?

          Sevgi,

          Ayşe,

          Dilşah,

          Meryem.

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