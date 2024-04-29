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        Haberler Televizyon Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 29 Nisan 2024 Pazartesi Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Nisan Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Kıran kırana geçmesi beklenen dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden ekip, takım oylaması sonucunda haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 29 Nisan 2024 Survivor All Star eleme potasına giden üçüncü yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 20:35 Güncelleme: 30.04.2024 - 00:55
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        • 1

          Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Survivor All Star yeni bölümünde, yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girişti. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 29 Nisan Pazartesi Survivor All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanan takımı...

        • 2

          29 NİSAN 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu kıran kıran anlara sahne oldu. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi. Tansiyonun hiç düşmediği Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        • 3

          SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı Yunus Emre oldu.

        • 4

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Yasin

          Batuhan

        • 5

          SURVİVOR'DA MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

          MAVİ TAKIM

          Ogeday

          Furkan Kızılay

          Yasin

          Batuhan

          Seda

          Damla Can

          Merve

          KIRMIZI TAKIM

          Özgür

          Aleyna

          Yunus Emre

          Sercan

          Nagihan

          Nefise Karatay

          Hilmicem

          Avatar Atakan

        • 6

          SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

          Survivor eleme düellosu finalinde Berna ile Aleyna karşılaştı. Kıran kırana geçen eleme düellosunda Aleyna rakibini 5-1'lik skorla geçerek adada kaldı. Eleme düellosunu kaybeden Berna ise elenen son isim oldu.

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