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        Haberler Bilgi Gündem Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 27 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Dokunulmazlık heyecanı! Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

        Survivor'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için takımlar kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, haftanın eleme adayı kim oldu? İşte 27 Mayıs Pazartesi Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...

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        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 18:38 Güncelleme: 27.05.2024 - 18:59
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        • 1

          Survivor'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da bugün dokunulmazlık oyunu için takımlar arası kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 27 Mayıs Pazartesi Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan taraf açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Survivor'da haftanın 1. eleme adayı Özgür oldu.

        • 4

          SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Survivor'da haftanın 2. eleme adayı Seda oldu.

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da mücadele hız kesmeden sürüyor. Elenen isim 5-1'lik skor ile Damla Can oldu.

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