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        Haberler Televizyon Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 16 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip ada konseyinde takım oylaması sonucunda haftanın birinci eleme adayını belirleyecek. Hatırlanacağı gibi son olarak Survivor'da adaya ve hayallerine veda eden son isim Pınar Saka olmuştu. İşte 16 Mart 2024 Survivor haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 19:31 Güncelleme: 16.03.2024 - 19:31
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        • 1

          Survivor'da heyecan sürüyor. Eleme gecesinde Pınar'ın yarışmaya vedası yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Survivor yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          16 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Birinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın 1. eleme adayı henüz belli olmadı.

        • 4

          MAVİ TAKIM

          Batuhan Karacakaya

          Seda Ocak

          Hakan Hatipoğlu

          Damla Can

          Yiğit Poyraz

          Yasin Obuz

          Sahra Işık

          Ogeday Girişken

          Berna Canbeldek

          Yaman

          Yağmur

          Aysu

          Furkan

        • 5

          KIRMIZI TAKIM

          Hilmi Cem

          Avatar Atakan

          Sema Aydemir

          Nagihan

          Nefise Karatay

          Merve Aydın

          Bozok

          Yunus Emre

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Gizem Memiç

          Sercan Yıldırım

          Özgür Tetik

        • 6

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da elenen son isim Pınar oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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