Survivor 202'te haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Survivor yeni bölümünde yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için ikide iki yapan Gönüllüler takımına karşı kazanması gereken bir All Star (Ünlüler) takımı kıyasıya bir mücadele içine girdi. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? TV8 7 Ocak 2025 Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...