Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. 'All Star ve Gönüllüler' takımı haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine giriyor. Son dokunulmazlığı kaybeden takımın haftanın dördüncü eleme adayını belirleyeceği gecede, eleme düellosunda yarışacak son yarışmacı belli olacak. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? " İşte 7 Mart 2025 Cuma Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
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Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Hatırlanacağı gibi haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanırken, Efecan eleme potasına giden üçüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Mart Survivor eleme potasına kim gitti? " İşte Survivor'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın son eleme adayı Batuhan Gökgöz oldu.
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SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Sedat
Poyraz
Efecan
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SURVİVOR KİM ELENDİ? (3 MART)
Survivor'da elenen yarışmacı Senem Genç oldu.