Survivor All Star'da 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler ekibi olurken, ilk eleme adayı Adilhan olmuştu. Kübra ise adaya veda eden ilk yarışmacı oldu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Ocak Survivor 2. eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star'da eleme adayı...