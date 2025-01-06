Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Survivor'ın yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım ada konseyinde eleme potasına gidecek 2'nci yarışmacıyı belirledi. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 6 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
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Survivor All Star'da 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler ekibi olurken, ilk eleme adayı Adilhan olmuştu. Kübra ise adaya veda eden ilk yarışmacı oldu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Ocak Survivor 2. eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star'da eleme adayı...
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı Batuhan oldu.
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SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Tuğba Yeni,
Dilşah Kurt,
Batuhan Gökgoz,
Mevlüt Koçak,
Göksu Küçükali,
Adilhan Numan,
Kaan Kazgan,
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SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER TAKIMI
Zeynep Alkan,
Serenay Aktaş,
Batuhan Karacakaya,
Adem Kılıç,
İsmail Balaban,
Ayşe Yüksel,
Sema Aydemir,
Barış Murat Yağcı,
Yağmur Banda.
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SURVİVOR KİM ELENDİ 4 OCAK?
Survivor'a veda eden ilk yarışmacı Kübra Avcı oldu.
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