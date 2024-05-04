Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Eleme gecesinde Yasin'in Survivor'a veda etmesi yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Eleme gecesinin ardından gözler haftanın ilk dokunulmazlık oyununa çevrildi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı....