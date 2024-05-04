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        Haberler Televizyon Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 4 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip, ada konseyinde yapılan takım oylaması sonucunda haftanın ilk eleme adayını belirleyecek. İşte 4 Mayıs 2024 Cumartesi Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 19:51 Güncelleme: 04.05.2024 - 19:51
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        • 1

          Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Eleme gecesinde Yasin'in Survivor'a veda etmesi yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Eleme gecesinin ardından gözler haftanın ilk dokunulmazlık oyununa çevrildi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı....

        • 2

          4 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Survivor'da birinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın birinci eleme adayı henüz belli olmadı.

        • 4

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da Yasin adaya veda eden son isim oldu.

        • 5

          SURVİVOR'DA MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

          MAVİ TAKIM

          Ogeday

          Furkan Kızılay

          Batuhan

          Seda

          Damla Can

          Merve

          KIRMIZI TAKIM

          Özgür

          Aleyna

          Yunus Emre

          Sercan

          Nagihan

          Nefise Karatay

          Hilmicem

          Avatar Atakan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
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        Başak
        Başak
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