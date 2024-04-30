Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Tansiyonun her geçen gün arttığı Survivor'da, yarışmacılar arasında rekabet kızışıyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir rekabete girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Nisan Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...