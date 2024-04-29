Survivor da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Survivor All Star yeni bölümünde, yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte 29 Nisan Pazartesi Survivor All Star da haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanan takımı...29 NİSAN 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Survivor da üçüncü dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. SURVİVOR DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor da haftanın üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı. SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR? Yasin BatuhanSURVİVOR DA MAVİ VE KIRMIZI TAKIM MAVİ TAKIM Ogeday Furkan Kızılay Yasin Batuhan Seda Damla Can Merve KIRMIZI TAKIM Özgür Aleyna Yunus Emre Sercan Nagihan Nefise Karatay Hilmicem Avatar Atakan SURVİVOR DA KİM ELENDİ? Survivor eleme düellosu finalinde Berna ile Aleyna karşılaştı. Kıran kırana geçen eleme düellosunda Aleyna rakibini 5-1 lik skorla geçerek adada kaldı. Eleme düellosunu kaybeden Berna ise elenen son isim oldu.