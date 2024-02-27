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        Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Şubat Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da heyecan sürüyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı birbirinden zorlu parkurların olduğu Survivor'da mavi ve kırmızı takım 4. dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verecek. Ada koşulları yarışmacılara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Yarışmacı sayısı her geçen hafta azalırken yarışmacılar arasındaki rekabet yükseliyor. Dokunulmazlık oyununu kazanan ekip günü kayıpsız geçirirken, kaybeden takım ise haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 27 Şubat Survivor All Star son dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 20:11 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:11
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        • 1

          Survivor'da dördüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Survivor'da mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlığı kazanan ekip ise geceyi kayıpsız geçirecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Şubat Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor eleme adayları...

        • 2

          27 ŞUBAT 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Dördüncü dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da eleme adayı henüz belli olmadı. Haftanın son eleme adayı dokunulmazlık oyununun ardından, kaybeden takım tarafından belirlenecek. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          MAVİ TAKIM

          Batuhan Karacakaya

          Seda Ocak

          Begüm Yücetan

          Hakan Hatipoğlu

          Damla Can

          Yiğit Poyraz

          Yasin Obuz

          Sahra Işık

          Ogeday Girişken

          Berna Canbeldek

          Yaman

          Yağmur

          Aysu

          Furkan

        • 5

          KIRMIZI TAKIM

          Hilmi Cem

          Avatar Atakan

          Sema Aydemir

          Nagihan

          Nefise Karatay

          Merve Aydın

          Bozok

          Yunus Emre

          Pınar Saka

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Gizem Memiç

          Sercan Yıldırım

          Özgür Tetik

          Mustafa Kemal

        • 6

          22 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

          Survivor All Star'da bu hafta elenen yarışmacısı Dora oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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