Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da heyecan sürüyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı birbirinden zorlu parkurların olduğu Survivor'da mavi ve kırmızı takım 4. dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verecek. Ada koşulları yarışmacılara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Yarışmacı sayısı her geçen hafta azalırken yarışmacılar arasındaki rekabet yükseliyor. Dokunulmazlık oyununu kazanan ekip günü kayıpsız geçirirken, kaybeden takım ise haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 27 Şubat Survivor All Star son dokunulmazlığı kazanan takım...
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Survivor'da dördüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Survivor'da mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlığı kazanan ekip ise geceyi kayıpsız geçirecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 27 Şubat Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor eleme adayları...
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27 ŞUBAT 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dördüncü dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da eleme adayı henüz belli olmadı. Haftanın son eleme adayı dokunulmazlık oyununun ardından, kaybeden takım tarafından belirlenecek. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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MAVİ TAKIM
Batuhan Karacakaya
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Furkan
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KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
Mustafa Kemal
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22 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Survivor All Star'da bu hafta elenen yarışmacısı Dora oldu.
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