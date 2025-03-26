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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 26 Mart Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da heyecan sürüyor. Survivor'un yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ise gecenin sonunda eleme potasına gidecek ikinci eleme adayını belirleyecek. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 26 Mart 2025 Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 20:14 Güncelleme: 26.03.2025 - 22:46
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        • 1

          Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazanırken, Asena eleme potasına giden ilk yarışmacı olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 26 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? " İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da ikinci eleme adayı Tuğba Yeni oldu.

        • 4

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Asena

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Eleme düellosunu kaybeden Doğuş Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.

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