Survivor 2025'te yeni dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Survivor yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Bilindiği gibi, kıran kırana mücadelelere sahne olan son dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazanmıştı. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? TV8 24 Ocak 2025 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...