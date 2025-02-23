Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Şubat 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da mücadele tam gaz sürüyor. Survivor'ın yeni bölümü haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ve kadroya katılan yeni isimler ile gündeme geldi. Survivor 2025'te haftanın yeni dokunulmazlık oyunu sonucunda kaybeden takım bir kişiyi aday olarak gösterecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı 2025? 23 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
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Survivor 2025'te haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynananıyor. Survivor yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Bilindiği gibi, 22 Şubat Pazar günü bir kişi Survivor'a veda etmişti. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 23 Şubat 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
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İKİ İSİM DAHİL OLDU: KADRO TAMAMLANDI!
Survivor'da kadrolar tamamlandı. Survivor All Star'ın kadrosuna Aycan ve Elif katıldı.
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23 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
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22 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler (Mavi Takım) kazandı
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın eleme adayı Meryem oldu.
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da Mehmet ve Efecan adada kalma mücadelesi verdi. Eleme düellosunu kaybeden Mehmet adaya veda eden isim oldu.
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