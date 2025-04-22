Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Nisan 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da kadınlar haftasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim 2. eleme adayı olarak düelloya kalacak. İlk isim Yağmur olurken, ikinci adayın kim olacağı ve dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediliyor. Peki, 22 Nisan Salı dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor'da yaşananlar...
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Survivor'da kadınlar haftasında ikinci dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Batuhan, Yusuf ve Hikmet arasında tansiyon artarken, ikinci eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 22 Nisan 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...
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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Volkan,
Sedat,
Poyraz,
Batuhan Gökgöz.
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor eleme düellosu finalinde Sedat ve Batuhan eşleşmesi damga vurdu. Kıran kırana mücadelelere sahne olan finalde Sedat puan üstünlüğü ile rakibini yenerek Survivor hayallerine devam dedi. Bu sonuca göre rakibine mağlup olan Batuhan Gökgöz Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.
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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın birinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. All Star takımı konseyinde eleme adayı gösterilen isim Yağmur Banda oldu