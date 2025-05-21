Survivor'da 2. dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlığını Gönüllüler takımı kazanırken, ilk düello adayı Meryem oldu. Yarışmacı sayısının azalmasıyla Survivor'da rekabetin dozu artıyor. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...