Survivor'da ilk dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Aycan ve Hikmet arasında gerilim artarken, ilk eleme adayı merak konusu oldu. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 20 Mayıs Salı 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...