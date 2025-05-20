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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 20 Mayıs Salı Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mayıs Survivor kim elendi?

        Survivor'da yeni haftada kıyasıya mücadele sürüyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim ilk eleme adayı olarak düelloya kalacak. İsmail'in gidişi sonrası özellikle Meryem'in tavırları dikkat çekerken; Hikmet ve Aycan arasında da tansiyon yükseldi. Peki, 20 Mayıs Salı dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 20 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 18:28 Güncelleme: 20.05.2025 - 18:28
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        • 1

          Survivor'da ilk dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Aycan ve Hikmet arasında gerilim artarken, ilk eleme adayı merak konusu oldu. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 20 Mayıs Salı 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        • 2

          SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (20 MAYIS)

          Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (18 MAYIS)

          Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazananı Gönüllüler oldu.

        • 4

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da İsmail Meryem eleme düellosu finalinde karşı karşıya geldi. Kıran kıran anlara sahne olan eleme düellosunu Meryem kazandı. Bu sonuca göre İsmail Survivor'da adaya veda ederek elendi.

        • 5

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

          Meryem,

          Aycan,

          İsmail,

          Hikmet.

        • 6

          SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

          Hikmet-Meryem,

          Aycan-İsmail.

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