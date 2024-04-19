Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayını belirleyecek. İşte 19 Nisan 2024 Cuma Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 19:40 Güncelleme: 19.04.2024 - 19:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Eleme gecesinde Yaman'ın yarışmaya vedası, yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep olurken, yeni haftanın eleme adayları merak konusu oldu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı....

        • 2

          19 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Survivor'da birinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın 1. eleme adayı henüz belli olmadı.

        • 4

          SURVİVOR KİM ELENDİ 17 NİSAN?

          Survivor eleme düellosu finalinde Yaman ve Batuhan karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen eleme düellosunun kazananı Batuhan olurken, bu haftaya veda eden isim Yaman oldu.

        Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?
        Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Galatasaray'da imza şov!
        Galatasaray'da imza şov!
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Esnediğimizde neden gözümüz yaşarır?
        Esnediğimizde neden gözümüz yaşarır?
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Habertürk Anasayfa