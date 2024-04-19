Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayını belirleyecek. İşte 19 Nisan 2024 Cuma Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takımı...
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Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Eleme gecesinde Yaman'ın yarışmaya vedası, yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep olurken, yeni haftanın eleme adayları merak konusu oldu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı....
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19 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da birinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın 1. eleme adayı henüz belli olmadı.
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SURVİVOR KİM ELENDİ 17 NİSAN?
Survivor eleme düellosu finalinde Yaman ve Batuhan karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen eleme düellosunun kazananı Batuhan olurken, bu haftaya veda eden isim Yaman oldu.