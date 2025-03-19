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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Mart Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam etti. Survivor'un yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım gecenin sonunda eleme potasına gidecek yarışmacıyı takım oylaması sonucunda belirledi. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 19 Mart 2025 Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 19:21 Güncelleme: 20.03.2025 - 00:38
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        • 1

          Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk ve 2. dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanırken, Sedat eleme potasına giden ilk yarışmacı olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? " İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

        • 3

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı Batuhan oldu.

          3. eleme adayı ise Doğuş oldu.

        • 4

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Sedat

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da elenen isim Elif Şadoğlu oldu.

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