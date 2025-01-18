Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı bugün bir kez daha dokunulmazlık için kıyasıya mücadele ediyor. Kol gücü ve dayanıklılığın ön plana çıktığı oyun sonrasında br kişi eleme potasına adını yazdıracak. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 18 Ocak 2025 Survivor potaya kim gitti? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...