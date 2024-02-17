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        Haberler Televizyon Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Şubat Survivor All Star eleme adayı kim oldu, kim elendi?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da haftanın llk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Survivor'da heyecan dozu her geçen gün artıyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Kaybeden takım, ada konseyinde takım oylaması sonucunda haftanın ilk eleme adayını belirleyecek. İşte 17 Şubat Cumartesi Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 19:07 Güncelleme: 17.02.2024 - 19:07
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        • 1

          Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Zorlu parkular, yarışmacılar arasında rekabeti artırıyor. Kıyasıya mücadelelere sahne olması beklenen haftanın ilk dokunulmazlık oyununda, iki takım dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geliyor. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Şubat Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 17 Şubat Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          17 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Birinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın 1. eleme adayı henüz belli olmadı. Haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucunda belli olacak.

        • 4

          BU HAFTA ELEME OLMAYACAK!

          Sahra'nın yarışmadan ayrılmak istemesiyle eleme düellosu 3 yarışmacı arasında gerçekleşecek. Başarı oranı daha yüksek olan oyun sonunu belirleyecek. 6 olan rakibini eler adaylıktan adını siler.

        • 5

          AYSU ELEMEDE YENİDEN YARIŞACAK

          Aleyna Pınar karşılaşmasında kazanan Aleyna oldu. Pınar ve Aysu son finalde mücadele ettiler. Kazanan ise Pınar olurken Aysu iki hafta sonra gerçekleşecek olan elemede yeniden yarışacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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