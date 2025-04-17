Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Survivor'un yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Son dokunulmazlığı kaybeden takımın haftanın dördüncü eleme adayını belirleyeceği gecede, bir yarışmacı 4. Türkiye biletinin sahibi olacak. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 17 Nisan Survivor dokunulmazlığı kazanan takım...
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Survivor'da heyecan sürüyor. Hatırlanacağı gibi haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanırken, Batuhan Gökgöz eleme potasına giden üçüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Nisan Survivor eleme potasına kim gitti? 4. Türkiye biletini kim aldı?" İşte Survivor All Star son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
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SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Volkan
Sedat
Batuhan Gökgöz
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TÜRKİYE BİLETİNİ KİMLER ALDI?
Türkiye'ye gitmeye hak kazanan isimler, Batuhan Gökgöz, Almeda ve Yusuf olmuştu.
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor eleme düellosu finalinde Pınar ve Asena mücadelesini yaşandı. Kıran kıran anlara sahne olan final düellosunu Pınar kazandı. Bu sonuca göre, Survivor'da elenen son yarışmacı Asena oldu.
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