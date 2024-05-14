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        Haberler Televizyon Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 14 Mayıs 2024 Survivor All Star haftanın ikinci eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da yeni bir döneme girildi. Hızlı elemelerin başlayacağı yeni dönemde kaptanlık oyunu yarışmaya damga vuracak. Bu hafta kırmızı takım kaptanı Nefise olurken mavi takım kaptanı Seda oldu. Yeni takımların belli olmasının ardından mavi ve kırmızı takım, haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunu kaybeden takım ise haftanın ikinci eleme adayını belirledi. İşte 14 Mayıs 2024 Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 20:25 Güncelleme: 15.05.2024 - 00:39
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        • 1

          Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Özgür eleme potasına giden ilk isim olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          14 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı mavi takım kazandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım aynı zamanda ödülün de sahibi oldu.

        • 3

          SURVİVOR'DA HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın 2. eleme adayı Aleyna oldu.

        • 4

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Özgür

        • 5

          SURVİVOR TAKIMLAR BELLİ OLDU

          Survivor'da yeni haftanın takımları belli oldu.

          MAVİ TAKIM

          SEDA

          NAGİHAN

          HİLMİCEM

          ATAKAN

          MERVE

          ÖZGÜR

        • 6

          KIRMIZI TAKIM

          BATUHAN

          YUNUS EMRE

          OGEDAY

          NEFİSE

          ALEYNA

          DAMLACAN

        • 7

          SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

          Survivor'da adaya veda eden son isim Sercan oldu.

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