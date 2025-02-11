Survivor All Star'da 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu All Star ekibi olurken, ilk eleme adayı Sevgi İme olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Şubat Salı Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...