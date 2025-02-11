Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 'All Star ve Gönüllüler' takımı haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde takım oylaması sonucunda eleme potasına gidecek ikinci eleme adayını belirledi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 11 Şubat 2025 Salı Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
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Survivor All Star'da 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu All Star ekibi olurken, ilk eleme adayı Sevgi İme olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Şubat Salı Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor kadınlar haftasında, dokunulmazlık oyununu kazanan takım 6 - 12'lik skor ile Gönüllüler oldu.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı Serenay oldu.
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SURVİVOR ADEM ELENDİ Mİ?
Ada konseyinde yaşanan kavga sonrasında Adem için yaptırım açıklandı. Adem Survivor hayatına devam ediyor. Ancak 5 ödül oyunundan yararlanamayacak.