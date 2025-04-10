Survivor'da son dokunulmazlık oyunu için bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın üç dokunulmazlık oyununu da Gönüllüler takımı kazanırken, eleme potasına giden üç yarışmacı da All Star takımında çıkmıştı. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme potasına kim gitti? " İşte Survivor'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...