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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme potasına kim gitti?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da heyecan haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. 'All Star ve Gönüllüler' takımı haftanın son dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya gelecek. Dokunulmazlığı kaybeden takımın ada konseyinde gerçekleşecek oylama sonucunda haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? " İşte 10 Nisan 2025 Perşembe Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 20:34 Güncelleme: 10.04.2025 - 20:34
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        • 1

          Survivor'da son dokunulmazlık oyunu için bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın üç dokunulmazlık oyununu da Gönüllüler takımı kazanırken, eleme potasına giden üç yarışmacı da All Star takımında çıkmıştı. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme potasına kim gitti? " İşte Survivor'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da haftanın son eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        • 4

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Asena

          Meryem

          Yağmur

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da eleme düellosunu kaybeden Yunus Emre Karabacak adaya veda ederek, elenen son isim oldu.

        • 6

          SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNLARI GÖNÜLLÜLERİN

          Haftanın üç dokunulmazlık oyununu da Gönüllüler takımı kazandı.

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