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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? 18 Mayıs Pazar Survivor 3. eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da yeni haftada kıyasıya mücadele sürüyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim 3. eleme adayı olarak düelloya kalacak. Peki, 18 Mayıs Pazar günü Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 16:45 Güncelleme: 18.05.2025 - 16:45
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        • 1

          Survivor'ın yeni haftasında üçüncü dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Volkan ve Hikmet arasında tansiyon artarken, üçüncü eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 18 Mayıs 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        • 2

          SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (18 MAYIS)

          Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (17 MAYIS)

          Survivor'da dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        • 4

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı Aycan oldu.

        • 5

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Meryem oldu.

        • 6

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da elenen isim Çılgın Sedat oldu.

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