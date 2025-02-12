Survivor dokunulmazlık oyunu iptal mi oldu? 12 Şubat Pınar ve Sema arasında neler yaşandı?
Survivor yeni bölümde Gönüllüler ve All Star arasındaki dokunulmazlık oyunu gündeme geldi. Oyun öncesinde Pınar ve Sema arasında gergin dakikalar yaşandı. Sunucu Murat Ceylan ise bu gerginlik sonrasında dokunulmazlık oyununun oynanmayacağını dile getirdi. Peki, 12 Şubat Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyunu iptal mi oldu, haftanın eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...
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Survivor yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda Sema, Pınar'ı seçiyor. Bu durum parkur öncesi gerilimin tırmanmasına sebebiyet veriyor. Peki Survivor Sema-Pınar olayı nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu iptal mi oldu? İşte Survivor 12 Şubat günü yaşananlar...
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SURVİVOR SEMA-PINAR KAVGA OLAYI NEDİR?
Survivor 2024'te aynı takımda mücadele eden iki eski atlet arasında eskiye dayanan bir tartışma adada alevleniyor. Konseyde Pınar eleme adayı olarak Sema'nın ismini yazarken 'S' harfine yılan işareti koyarak olayın fitilini ateşlemişti. Adaya döndükten sonra yaşanılan bu durumu hazmedemeyen Sema, Pınar'a yaptıkları için sorular sormaya başlamış ikili arasındaki konuşma eskilere gittikçe, Sema, Pınar'a fiziksel temasta bulunmuştu. Yaşanılan bu durum sonrasında Sema, yarışmanın kuralları gereği yarışmadan diskalifiye edilmişti.
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SURVİVOR 2025'TE OLAY YENİDEN ALEVLENİYOR!
Survivor 2025'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için takımlar parkur alanına geliyor. Yarışmanın sunucusu olan Murat Ceylan yarışmayı anlatmaya başlıyor. Yarışma hakkında verilen bilgiler sonrasında seçmelere geçilirken Sema, Pınar'ı seçiyor. Pınar ise daha önce kendisine fiziksel temasta bulunmuş biri ile temasın yaşanacağı bu oyunu oynamak istemediğini hatta bu eşleşmenin zaten yapılmaması gerektiğini söylüyor. İkili arasında yaşanan diyaloglar sonrasında Pınar çantasını alarak oyun alanını terk etmeye çalışıyor.
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ACUN ILICALI PARKUR ALANINA GELİYOR!
Yaşanan gerilim sonrasında dokunulmazlık oyunu iptal edilirken Sema-Pınar olayına ilişkin açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sonrasında Sema'da ağlayarak oyun alanını terk ediyor.
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12 ŞUBAT DOKUNULMAZLIK OYUNU İPTAL Mİ OLDU?
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