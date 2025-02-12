SURVİVOR 2025'TE OLAY YENİDEN ALEVLENİYOR!

Survivor 2025'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için takımlar parkur alanına geliyor. Yarışmanın sunucusu olan Murat Ceylan yarışmayı anlatmaya başlıyor. Yarışma hakkında verilen bilgiler sonrasında seçmelere geçilirken Sema, Pınar'ı seçiyor. Pınar ise daha önce kendisine fiziksel temasta bulunmuş biri ile temasın yaşanacağı bu oyunu oynamak istemediğini hatta bu eşleşmenin zaten yapılmaması gerektiğini söylüyor. İkili arasında yaşanan diyaloglar sonrasında Pınar çantasını alarak oyun alanını terk etmeye çalışıyor.