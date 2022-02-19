SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANACAK?

Survivor All Star’da bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geliyor. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, dokunulmazlığı kazanmak için tüm güçleri ile mücadele ediyor.

19 Şubat Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı.