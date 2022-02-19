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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı? 19 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor All-Star ilk eleme adayı verilen oyların ardından belli oluyor. Survivor adasında Ünlüler ile Gönüllüler arasında dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Peki,Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı? 19 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 19 Şubat Survivor son bölümde yaşananlar...

19.02.2022 - 22:47 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 19 Şubat Cumartesi Survivor All Star’ın bu akşamki bölümünde dokunulmazlık oyunu ekrana geliyor. Dokunulmazlık oyununda kıran kırana mücadele sonunda kaybeden takım, konseyde bir arkadaşlarını sürgün kampına göndermek zorunda kaldı. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor'da haftanın ilk eleme adayı...

  • SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANACAK?

    Survivor All Star’da bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geliyor. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, dokunulmazlığı kazanmak için tüm güçleri ile mücadele ediyor.

    19 Şubat Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı.

  • SURVIVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

     

    Survivor All Star 2022 yarışmasında bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı belli oluyor.

    19 Şubat Survivor eleme adayı henüz belli olmadı

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