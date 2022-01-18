TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022 All Star bu akşam ekrana gelen yeni bölümüyle devam etti. Bu yıl da ilgiyle takip edilen yarışmanın üçüncü gönünde dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ünlüler mi gönüllüler mi? Survivor 2022 All Star bu akşam eleme adayı kim oldu?