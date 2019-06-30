Dimitra Vamvakousi, geçmiş yaşantısında sırık atlamada mesleki kariyer yapmıştır. Boş zamanlarında ise dalış yapmayı seven Dimitra Vamvakousi'nin hayatı sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Dimitra Vamvakousi kimdir? Dimitra Vamvakousi kaç yaşında ve nereli? İşte, Dimitra Vamvakousi'nin yaşamına dair detaylar...

DİMİTRA VAMVAKOUSİ KİMDİR?

Dimitra Vamvakousi 24 yaşında ve Ulusal Spor Akademisi kolejinden mezun. Modelliğe ilk adımlarını atıyor. Boş zamanlarında dalış yapmayı seviyor, ayrıca geçmişte sırık atlamada mesleki kariyer yapmış.

Kişilik olarak kendini pozitif ve dinamik bir kadın olarak tanımlıyor. Survivor kelimesi ona çok yakışıyor çünkü başından geçen özel durumlar ona hayatta kalmayı öğretti.