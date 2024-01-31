Survivor dans yarışmasını kim kazandı? 31 Ocak Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olan Survivor'da bu akşam zorlu parkurlar yerini sahneye bırakacak. Acun Ilıcalı Survivor yeni bölümde yarışmacılar arasında dans yarışması yapılacağını açıkladı. Birbirinden renkli anlara sahne olacak dans yarışmasının galibi büyük ödülün sahibi olacak. Dans yarışmasını kazanan takım kadar ödül de merak konusu oldu. İşte 31 Ocak Survivor All Star ödül oyununu kazanan yarışmacı...
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Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Eğlenceli anlara sahne olacak yeni bölümde dans yarışması geceye damga vuracak. Yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için sahnede bütün hünerlerini sergileyecek. Peki, "Survivor dans yarışmasını kim kazandı? 31 Ocak Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, ödül ne oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
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31 OCAK SURVIVOR DANS YARIŞMASINI KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da dans yarışmasını kazanan henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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SURVİVOR ÖDÜL NE OLDU?
Dans yarışmasını kazanan takıma verilecek ödülü Acun Ilıcalı açıkladı: "Kazanan takımı buradan alıyoruz, bu takımı Rio Karnavalına götürüyoruz."
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SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM
Ogeday Girişken
Yiğit Poyraz
Seda Ocak
Yunus Emre
Damla Can
Begüm Yücetan
Yasin Obuz
Sahra Işık
Hakan Hatipoğlu
Nefise Karatay
Furkan Kızılay
Dora
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SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM
Nagihan Karadere
Nihat Altınkaya
Bozok Gören
Turabi Çamkıran
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Gözbaşı
Ersin Korkut
Merve Aydın
Özgür Tetik
Mustafa Kemal
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Kardeniz
Pınar
Aysu
Berna
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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da ikinci hafta adaya veda eden isim Seda oldu.