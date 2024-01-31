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        Haberler Televizyon Survivor dans yarışmasını kim kazandı? 31 Ocak Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, ödül ne oldu?

        Survivor dans yarışmasını kim kazandı? 31 Ocak Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olan Survivor'da bu akşam zorlu parkurlar yerini sahneye bırakacak. Acun Ilıcalı Survivor yeni bölümde yarışmacılar arasında dans yarışması yapılacağını açıkladı. Birbirinden renkli anlara sahne olacak dans yarışmasının galibi büyük ödülün sahibi olacak. Dans yarışmasını kazanan takım kadar ödül de merak konusu oldu. İşte 31 Ocak Survivor All Star ödül oyununu kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 20:45 Güncelleme: 31.01.2024 - 20:45
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        • 1

          Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Eğlenceli anlara sahne olacak yeni bölümde dans yarışması geceye damga vuracak. Yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için sahnede bütün hünerlerini sergileyecek. Peki, "Survivor dans yarışmasını kim kazandı? 31 Ocak Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, ödül ne oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          31 OCAK SURVIVOR DANS YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

          Survivor All Star'da dans yarışmasını kazanan henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR ÖDÜL NE OLDU?

          Dans yarışmasını kazanan takıma verilecek ödülü Acun Ilıcalı açıkladı: "Kazanan takımı buradan alıyoruz, bu takımı Rio Karnavalına götürüyoruz."

        • 4

          SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

          Ogeday Girişken

          Yiğit Poyraz

          Seda Ocak

          Yunus Emre

          Damla Can

          Begüm Yücetan

          Yasin Obuz

          Sahra Işık

          Hakan Hatipoğlu

          Nefise Karatay

          Furkan Kızılay

          Dora

        • 5

          SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

          Nagihan Karadere

          Nihat Altınkaya

          Bozok Gören

          Turabi Çamkıran

          Gizem Memiç

          Sercan Yıldırım

          Pınar Saka

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Berna Gözbaşı

          Ersin Korkut

          Merve Aydın

          Özgür Tetik

          Mustafa Kemal

        • 6

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Kardeniz

          Pınar

          Aysu

          Berna

        • 7

          SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

          Survivor'da ikinci hafta adaya veda eden isim Seda oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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