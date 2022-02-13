Survivior'dan kim elendi? Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen ve haftanın 5 günün TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor 2022 All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile birlikte yeni hafta heyecanı başlıyor. Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı hafta boyunca 3 dokunulazlık oyunu için karşı karşıya gelecek. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde takımdan birinin adını yazacak ve en fazla yazılan isim sürgün adasına gönderilecek. Kıran kırana mücadelenin hız kesmediği Survivor'da gözler haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kazananına çevrildi. Peki, Survivor'dan kim elendi? Survivor'da eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı kim ve hangi takım kazandı?"