Katerina Dalaka, Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasındaki başarısı ve Atakan Işıktutan ile arasındaki aşk nedeniyle merak ediliyor. Sportmen bir aileden gelen Katerina, geçen sene Yunanistan'da yapılan Survivor yarışmasında dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Katerina Dalaka kimdir, kaç yaşındadır? İşte, detaylar...

KATERİNA DALAKA KİMDİR?

Katerina Dalak 20 Ağustos 1992 Münih, Almanya doğumlu, 1,71 boyundaki Katerina 55 kilo ağırlığında.

Sportmen bir ailen gelen Katerina Dalaka, lisansını Selanik Aristoteles Üniversitesi’nde tamamladı. 400m engelli pistinde Yunanistan şampiyonu oldu. Tanıtım bölümünde çok dinamik ve rekabetçi olduğunu dile getiren Katerina Dalaka, Survivor’da açlıktan endişe duyduğunu çünkü spor yüzünden iyi beslendiğini dile getirmişti. Katerina Dalaka, geçen sene Yunanistan'da yayınlanan Survivor 2018'deki müthiş performansıyla dikkat çekmişti.

Acun Ilıcalı, 2018 yılındaki Survivor 108. bölümde Katerina Dalaka ile çok ilginç bir olayı şöyle anlatmıştı: Yunan Survivor'ında çok değişik bir durum oluyor o da şu, yarışmacılardan birisi karşı takımdaki erkek yarışmacıyı seçiyor ve büyük bir mücadele oluyor.