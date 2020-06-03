Survivor'da yeni takımlar kuruldu. Survivor'da yeni takım yarışmacıları kimler oldu? Sorusu Survivor 2020 izleyicileri tarafından merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da bu akşam kaptanlık yarışı oyunu vardı. Kazanan iki yarışmacı ekibini belirledi.

SURVİVOR'DA KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de bu akşam ilk oyun kaptanlık yarışı ile başladı. Kaptanlığı kazanan Sercan ve Cemal Can oldu. İkili arasında yapılan son yarışmada Sercan kazanarak ilk yarışmacı seçme hakkına sahip oldu.

SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU?

Sercan Kırmızı Takım, Cemal Can ise Mavi Takım olarak ikiye ayrıldı.

Sercan'ın kaptan olduğu Kırmızı Takımda; Elif, Berkan, Yunus Emre, Barış

Cemal Can'ın kaptan olduğu Mavi Takımda; Nisa, Yasin, Ardahan, Evrim