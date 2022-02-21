Survivor'da bu haftaki iki dokunulmazlığı da kaybeden Gönüllüler takımı Yunus Emre ve Yasin'i eleme adayı olarak çıkardılar. Bu sene başlayan uygulama ile eleme adayları sürgün adasına gidiyorlar. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında sürgün adasında bulunan Yunus Emre ve Yasin'in barakayı yakmaya çalıştığı görüntüleri olay yarattı. İşte Survivor'da olay yangın hakkında...