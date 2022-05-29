Survivor All Star kıyasıya mücadelelerin yaşandığı, heyecanlı bir haftayı daha geride bırakırken dün akşam oynanan ödül oyununu kaçıranlar Türk - Yunan futbol maçını kim kazandı sorusunu gündeme getirdi. Türk ve Yunan takımı maçı kazanmak için çekişmeli bir mücadeleye girişirken kazanan takım büyük ödülün sahibi oldu. Peki 28 Mayıs Survivor Türk - Yunan futbol maçını kazanan takım kim oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları...