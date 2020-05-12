Survivor eleme adayları kimler? sorusu bu akşam eleme konseyiyle ekranlara gelecek Survivor için gündemde. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, adaya veda edecek yarışmacı için "hüzünlü veda" diyor. İşte heyecan dolu Survivor 74. yeni bölüm fragmanı ve eleme adayları...

ACUN ILICALI AÇIKLIYOR! SURVİVOR'DA KİM ELENECEK?

Survivor'da bu akşam heyecan dolu basketbol oyunun ardından eleme konseyi yapılacak ve adaya veda eden yarışmacı belirlenecek. Fragmanda, survivor eleme konseyinde Acun Ilıcalı'nın "hüzünlü veda" dediği isim kim olacak?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler oldu. Bu yüzden Gönüllüler takımı için ada konseyinde ilk olarak halk oylaması yapıldı. Gönüllüler takımında eleme adayı olarak yazılan isimler; Ardahan, Berkan, Yasin ve Cemal Can oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Berkan, Survivor'da ilk eleme adayı oldu.

İkinci eleme adayı ise dün akşam belirlendi. Dünkü dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı için ilk olarak SMS oylaması yapıldı. Sonrasında ise Ünlüler takımı ada oylamasına gitti. Açılan oylama sandıktan Mert ve Elif'in isimleri çıktı. Mert'in ismi 4 kere, Elif'in ismi ise 2 kez yazılmıştı. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Mert, 2. eleme adayı oldu.